" Decifrare il Milan è un’impresa . È però evidente che riesce a tirare fuori il meglio di sé quando si trova sotto". Così Sandro Sabatini , giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-2 . Ecco il pensiero nel suo pezzo su Calciomercato.com: "La reazione sull’orlo del precipizio non è però una qualità sui cui fare affidamento. Infatti il Milan è una squadra - senza offesa - assolutamente inaffidabile. Lo è nei singoli e nel collettivo, quasi in uguali proporzioni. Tanto per dire: Pulisic non è più quello del 2024, ma qual è il vero Pulisic? Lo stesso interrogativo si può rivolgere a Rafa Leao ".

Milan, Sabatini: "Maignan recupera fiducia. Theo più sereno". Poi il paradosso Gimenez

Sabatini continua con la sua analisi: "Come evidenziato anche dal derby di Coppa Italia, c'è comunque Maignan che sta recuperando fiducia, autorevolezza e… miracoli. E anche Theo Hernandez sembra più sereno, ben disposto a fare anziché strafare. In questo contesto difficilissimo da comprendere, c'è poi l'evidenza surreale del centravanti. Il più atteso e pagato, Gimenez, sta per diventare la terza alternativa ad Abraham e Jovic. Proprio come gli esami, anche i paradossi nel Milan non finiscono mai".