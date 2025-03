Napoli-Milan, Sabatini: “Conceicao e Ibrahimovic fuori dalla Conference”

"Un primo tempo assolutamente dominato dalla squadra di Antonio Conte contro un Milan praticamente inesistente". Così Sandro Sabatini, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha parlato di Napoli-Milan 2-1. Ecco il suo commento per Calciomercato.com: "Anche perché non esisteva in campo chi come Rafael Leao, pur in mezzo ad alcune imprecisioni, riesce ad accendere le azioni offensive dei rossoneri".