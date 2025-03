Milan, Sabatini: "Pulisic e Reijnders rendono accettabile una stagione agghiacciante"

Sabatini continua con la sua analisi: "Non è un aggettivo usato a caso. Serve per descrivere il gelo di San Siro prima, durante e dopo il 45°, immaginate perché... Nel primo tempo il Milan non esisteva. Pareggio di Pulisic al termine di una tanto bella quanto rara azione combinata tra Rafa Leao, Gimenez e Reijnders, cioè i quattro attaccanti cui Conceicao si era affidato in avvio. Poi è arrivato il 2-1 di Reijnders, l'olandese volante riuscito nell'impresa di non far precipitare il Milan in una notte che sarebbe stata lunghissima da sopravvivere per Conceicao".