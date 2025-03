Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo 'TikTok' al termine di Lecce-Milan, commentando la prestazione dei rossoneri ed indicando Massimiliano Allegri come favorito per sostituire Sérgio Conceicao. Partendo dal match il volto di 'Mediaset' ha spiegato come un'ulteriore sconfitta avrebbe ulteriormente aggravato la situazione di classifica e non solo. Non solo, perché condanna anche la scelta di relegare Rafael Leao in panchina.