Lecce-Milan, Sabatini: “Un’ora di disastro. Assurda la panchina di Leao”

Lecce-Milan, Sabatini: "Leao, panchina assurda". Poi fa notare il particolare sfuggito a molti

"Tutto è bene quel che finisce bene, diceva un proverbio passato abbastanza in disuso. Bene ma non benissimo, in verità, ma comunque meglio del disastro che il Milan aveva vissuto sulla propria pelle a Lecce per oltre un’ora, 68 minuti per la precisione. Ovvvero fino all’autorete con cui Gallo aveva riaperto una partita che sembrava tragicamente (per i rossoneri) chiusa dalla doppietta di Krstovic. Invece il Milan l’ha rimediata".