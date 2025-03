Milan, ecco finalmente il carattere. Una vittoria importante per l’ambiente

Positiva la prova di Bondo , così come quella di Musah nonostante alcune sbavature. Non ci siamo, invece, con Santiago Gimenez . Il centravanti messicano sembra ancora doversi adattare al calcio italiano, certamente più tattico e rognoso rispetto a quello olandese. Gli spunti positivi arrivano, ma il classe 2001 ha chiaramente bisogno di tempo. Discorso diverso per Theo Hernandez . Il terzino francese è sembrato certamente più positivo rispetto alle ultime uscite, ma non è ancora paragonabile al Theo Hernandez che conosciamo benissimo.

Insomma, questa vittoria è un segnale molto importante. Non tanto per la classifica, complicata e lunga, quanto per un ambiente sprofondato nel pessimismo e la delusione. Mentre i tifosi rossoneri continuano a intonare i soliti cori contro la società, più che legittimi visti i risultati, i giocatori entrano in campo e fanno capire che ci sono eccome. Per una settimana, la squadra rossonera potrà lavorare in pace, attendendo l'esito della prossima sfida di campionato contro il Como.