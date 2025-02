"Il Milan non è più il Vecchio Milan". Così Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1 . L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera nel suo pezzo per Calciomercato.com: " Squadra senza capo né coda , che si candida a diventare l’orribile delusione di questa stagione. Fofana è nel suo ruolo, Reijnders no. L’olandese è nettamente sacrificato sull’altarino di un Joao Felix poco più che bellino. Oltre a Reijnders, l’altro sacrificato è Pulisic, cui viene concessa una mezz’ora troppo ristretta per l’ampiezza del suo repertorio".

Sabatini: "Milan di Conceicao peggiore di quello di Fonseca. Leao..."

Sabatini continua e parla di Leao e Conceicao: "Invece notte stellare, almeno nel primo tempo, per Rafa Leao, e non solo per il gol. È tra i pochi a salvarsi dal naufragio che chiama in causa il comandante portoghese Conceicao. Non ci sono più storie da raccontare e nemmeno sigari da fumare. Il suo Milan è peggio di quello di Fonseca. Magari non sarà tutta colpa sua, ma bisogna ammetterlo con doverosa sincerità". LEGGI ANCHE: Panchina Milan, nome clamoroso! Si punta l'emergente in Serie A>>>