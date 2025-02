Milan, Sabatini: “Crollo dei big! Maignan ne combina una a partita”

"Ibrahimovic dice una cosa di livello social 'questa squadra è due volte più forte di quella dello Scudetto'". Così Sandro Sabatini, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua sul Milan. Ecco il suo pensiero durante 'Pressing', programma di 'Mediaset': "E' una cosa che non puoi dimostrare. Però attenzione, non facciamo i conti con chi c'era e con chi non c'era".