Torino-Milan, Sabatini: “Che disfatta! Conceicao fa tre cose incomprensibili”

"Maignan non rimedia mai allo svarione che determina il vantaggio del Toro: l’errore è troppo goffo e incomprensibile per essere in qualche modo compensato da un paio di parate (peraltro ottime) nel primo tempo. E va aggiunto che anche sul diagonale del 2-1 non sembra irreprensibile. Jimenez è sempre bravino ma mai bravo. Thiaw e Pavlovic convincono a metà. Ancora sotto shock Theo Hernandez, che accenna pochissime iniziative però gioca con sufficiente concentrazione, almeno stavolta. Musah corre per due (anche per tre…). Reijnders imposta per due (anche per tre…) e segna il gol che per due minuti alleggerisce l’insostenibile pesantezza di una sconfitta rovinosa".