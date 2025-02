Milan, crollo pieno di errori ingenui. Al gruppo manca il carattere di Conceicao

E poi? Poi arriva un assolo del Milan . I rossoneri spingono, costringono il Torino al più classico del catenaccio e contropiede e creano, eccome se creano. A chi afferma il contrario, consigliamo di spiegarci come può, una squadra in svantaggio, creare più di quello che ha creato il Milan contro una schiera granata di 11 giocatori dietro la linea del pallone. Difatti, il primo tempo del Torino sta tutto qui: gol fortunato e strenua difesa.

Nella seconda frazione di gioco il ritmo non cambia, con l'unica differenza che il Milan il pareggio lo trova con la rete di Tijjani Reijnders . C'è entusiasmo, c'è convinzione che il risultato possa essere ribaltato ma poi, come spesso successo in questa stagione, ecco l'errore fatale. Il gol di Gineitis , quello del 2-1, è pura ingenuità. Thiaw commette fallo, discute con l'arbitro, la difesa rossonera si ferma, Sanabria vede uno spiraglio e lancia verso la porta il suo compagno. Un flashback, insomma, di quanto accaduto nella finale di Supercoppa contro l' Inter , quando la retroguardia del Diavolo rimane a guardare Dimarco battere velocemente una rimessa laterale che porta alla rete di Lautaro Martinez .

Manca il carattere

A questa squadra manca il carattere, ma non uno qualunque, bensì quello del suo allenatore. Conceicao, ormai lo sappiamo, è schietto, sincero, a volte rude, ma molto diretto. Lo vediamo come vive le partite dalla panchina: sembra un leone in gabbia che vorrebbe scendere in campo. Tuttavia, il Milan non è lo specchio del suo allenatore. La squadra si abbatte troppo facilmente, anche quando sembra poter recuperare contro sfortuna e ingenuità.