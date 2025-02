Bologna-Milan, Rafa Leao: “Giocato come vuole Conceicao, ma non bene”

Analisi della partita e del momento: "Situazione difficilissima, ovvio, ma ci sono tante partite ancora da giocare. Ora proviamo a giocare una buona partita in casa contro la Lazio per far vedere a tutti cosa possiamo fare. Oggi è stata una partita strana, non abbiamo fatto un buon calcio, ma abbiamo giocato come voleva il mister, cioè con la palla lunga; il gol è arrivato così. Atteggiamento fantastico il primo tempo, stavamo bene in campo, tatticamente tutti a posto. Poi abbiamo presto un gol strano e non ne voglio parlare. Ma oltre a quello, l'atteggiamento del primo tempo, se l'avessimo messo anche nel secondo tempo, sarebbe stata una partita diversa. È colpa nostra".