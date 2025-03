Milan, il direttore sportivo è un argomento di discussione molto caldo in casa rossonera. La scelta finale a Giorgio Furlani: le ultime

Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , avrebbe chiesto e ottenuto la responsabilità della scelta del nuovo direttore sportivo con possibilità di scelta anche sul nuovo allenatore. Questo quanto riporta Calciomercato.com. Nei giorni scorsi avevamo parlato di una scelta quasi fatta per il nuovo DS del Milan ( LEGGI QUI ), ma il recente viaggio dell'AD del Diavolo da Cardinale potrebbe avere cambiato tutto. Per quanto riguarda la panchina, il candidato di Furlani sarebbe Massimiliano Allegri con la convergenza di Gerry Cardinale .

In questo momento, continua il sito specializzato, Furlani sarebbe la figura con più potere all'interno del club. Per quanto riguarda il direttore sportivo, i tempi si allungheranno, quasi sicuramente almeno fino a fine mese. Furlani incontrerà Paratici nei prossimi giorni, ma non sarebbe il primo nome. Ci sarà anche un incontro con Igli Tare, il candidato scelto da Ibrahimovic. Il CEO rossonero incontrerà anche Tony D'Amico, attuale direttore sportivo dell'Atalanta: il dirigente potrebbe essere un outsider che potrebbe scalare posizioni. La decisione, si legge, sarà presa da Giorgio Furlani.