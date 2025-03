Calciomercato Milan, cambiano i piani. Colpi italiani in tutti i reparti!

Giorgio Furlani (CEO AC Milan) con Zlatan Ibrahimovic, consulente RedBird per i rossoneri | Milan News (Getty Images)Giorgio Furlani (CEO AC Milan) con Zlatan Ibrahimovic, consulente RedBird per i rossoneri | Milan News (Getty Images)

Calciomercato Milan, i rossoneri devono chiudere al meglio la propria stagione. Sergio Conceicao è lontano ancora dal quarto posto che sarà valido per la qualificazione alla Champions League 2025-26. Servirà un'impresa per recuperare lo svantaggio molto importante e rimontare su tante squadre, ma sperare non costa nulla. Contro il Como sono arrivati i tre punti fondamentali per sperare. Per il futuro, invece, possibili tanti cambiamenti a tutti i livelli: dirigenziale, rosa e allenatore. I rossoneri, infatti, potrebbero essere vicinissimi a una rifondazione, soprattutto con un nuovo DS e un nuovo tecnico (LEGGI QUI). Ecco le ultime novità importanti.