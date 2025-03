Pagelle Napoli-Milan 2-1: Pavlovic e Gimenez da incubo. Sorpresa Jovic

PAGELLE NAPOLI-MILAN - Una delle tante partite di questa stagione disgraziata del Milan. Se c'è una certezza in questa stagione è che la squadra rossonera passerà in svantaggio. Primo tempo orribile, in cui il Napoli è stato padrone del campo e si è portato meritatamente sul 2 a 0 grazie alle reti di Matteo Politano e Romelu Lukaku. Nel secondo tempo nel complesso una buona reazione della squadra rossonera, ma Gimenez fallisce il rigore che avrebbe potuto riaprire la partita. Negli ultimi la riapre Luka Jovic su assist di Theo Hernandez, ma i rossoneri non riescono a rimontare per l'ennesima volta una gara che si è messa male sin dall'inizio. Di seguito le pagelle.