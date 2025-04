"Quando ha venduto (senza alcuna necessità di bilancio) Tonali al Newcastle, il Milan ha fatto una plusvalenza di 44 milioni". Così Paolo Ziliani , giornalista del Fatto Quotidiano e su Substack, ha postato su X un suo pensiero sul mercato rossonero e sulle scelte a centrocampo: "Poi ha acquistato Musah per 21 milioni e Chukwueze anch’egli per 21 milioni, due giocatori inutili se non dannosi (Musah), spendendo 42 milioni e bruciando i soldi della plusvalenza di Tonali".

Ziliani continua con la sua analisi: "Così il Milan è rimasto con Musah e Chukwueze e senza Tonali: e senza nemmeno averci guadagnato una lira. Il miglior centrocampista italiano assieme a Barella, giovane, col DNA Milan, uomo squadra e trascinatore, buttato via non si sa perché per totale, assoluta insipienza di personaggi completamente inventati al calcio. Se Maldini è stato licenziato per De Ketelaere, Furlani e l’intero staff dirigenziale per Tonali dovrebbero essere, come minimo, esiliati a Sant’Elena". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, bomba Allegri: "Convinto che sarà l'allenatore!">>>