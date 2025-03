Milan-Como, Ziliani: “Bellissimo gesto di Walker. Avrà pensato che Alli …”

Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso un proprio commento in merito al gesto di Kyle Walker in Milan-Como nei confronti di Dele Alli

Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso un proprio commento, tramite un post pubblicato sul suo account 'X', in merito al gesto di Kyle Walker nel corso di Milan-Como nei confronti di Dele Alli. Il terzino inglese, infatti, ha sostanzialmente cercato di convincere il direttore di gara a non estrarre il cartellino rosso nei confronti del suo connazionale. Quest'ultimo, tra l'altro, rientrava dopo un lungo periodo di stop, durante il quale ha anche sofferto di depressione e lo ha fatto in Serie A, campionato che non aveva mai sperimento finora. Ecco, dunque, le sue parole.