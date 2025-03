Milan-Como, Alli espulso: da Walker il gesto che non ti aspetti

Molto curioso l’intervento di Kyle Walker , ex compagno di Alli al Tottenham , che ha provato a intercedere per lui fermando in qualche modo l'arbitro, forse consapevole delle difficoltà personali affrontate dal centrocampista negli ultimi anni, tra depressione e attacchi di panico.

A fine partita, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha commentato l’episodio ai microfoni di DAZN: “Un errore grave per un giocatore della sua esperienza. Ha lasciato la squadra in dieci nei minuti finali”. Un debutto amaro per Alli, che ora dovrà aspettare ancora per poter dimostrare il suo valore con la maglia lariana.