"Il Milan non può vantarsi del pareggio è un'ennesima occasione persa". Così Fabio Ravezzani, giornalista che spesso parla dei rossoneri, ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-2. Ecco il pensiero sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "Il Milan è sotto venti punti rispetto allo scorso anno con Pioli. Il Milan ha decisamente giocato molto meglio nel secondo tempo, segno che le energie ci sono. L'allenatore non è in grado di mandare in campo una squadra concentrata, ma forse ci sono troppi farfalloni in campo".