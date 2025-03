"Il Milan convince ed emoziona solo quando la butta sulla battaglia all’arma bianca, segno che tatticamente è gestito malissimo. Conceicao è un pasticcione che si sbraccia ma non ha un’idea precisa su come far giocare la squadra. Joao al posto di Leao follia pura. Joao Felix si muove con l’eleganza di un indossatore alla settimana della moda e ha l’utilità di un vinile in un impianto stereo digitale". Poi parla anche della dirigenza rossonera.