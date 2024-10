Ex Milan, Daniel Maldini è l’uomo del momento: oggi compie 23 anni

Daniel Maldini, trequartista del Monza, è uno dei calciatori del momento: tra i più chiacchierati sul mercato (voci su Juventus, Inter e un possibile ritorno al Milan), la prima convocazione con la Nazionale maggiore e tante buone prestazioni con il Monza. Maldini ha salutato il Milan in estato con un accordo per la futura rivendita molto altro (circa il 50% del cartellino). Per questo non è escluso che possa tornare in rossonero. Oggi, 11 ottobre 2024, Daniel Maldini compie 23 anni.