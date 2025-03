Come riportato da Gazzetta.it, questo lunedì, Giorgio Furlani inizierà i colloqui per decidere chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Secondo la rosea, non ci dovrebbero essere decisioni o annunci a breve termine, ma si potrebbe capire qualcosa più o meno verso Pasqua ( qui quanto sappiamo noi ). Oltre ai nomi noti, secondo il quotidiano, ci sarebbe un candidato a sorpresa. Ecco le ultime novità.

Milan, direttore sportivo: ecco le tempistiche. C'è un nuovo candidato

Per il ruolo da direttore sportivo del Milan ci sarebbe, infatti, un quinto nome da prendere in considerazione: Kim Falkenberg, ex difensore, calciatore fino al 2018, anno da cui lavora nello scouting del Bayer Leverkusen. Pochi giorni fa è stato nominato direttore sportivo. Falkenberg si aggiunge ai quattro candidati noti: Fabio Paratici, Igli Tare, Markus Krosche e Thiago Scuro. Chi è il favorito? Secondo la rosea Paratici e Tare: il prossimo direttore sportivo del Milan dovrebbe uscire da questi due nomi a meno di clamorose sorprese.