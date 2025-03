Calciomercato Milan, Moretto: “Jimenez? Ecco l’intenzione di Furlani”

"Io credo che Alex Jimenez resterà al 100 percento al Milan nei prossimi anni". Così Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato di Alex Jimenez, terzino del Milan. Ecco le ultime dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano: "Quest'anno è stato a un passo dal prestito. Dopo Milan-Sassuolo ha chiesto di andare via in prestito al Monza, poi Fonseca lo schiera titolare col Genoa e diventa un punto fisso. Il Milan vuole rinnovarli il contratto adeguandolo, per fare questo deve riformulare l'accordo con il Real Madrid che può riportarlo in Spagna quest'anno e anche il prossimo, ma in questo momento ha altri piani vuole prendere Alexander-Arnold, ma non vuole perdere il controllo su Jimenez".