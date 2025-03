Calciomercato Milan, chi resta e chi parte in estate: Abraham in bilico

Scambio Sottil-Adli? Abraham potrebbe tornare in Premier League

Abraham è una situazione più complessa. Ha uno stipendio pesante (5 milioni di euro netti a stagione) e fuori dai parametri rossoneri. L'attaccante classe 1997 ha altri due anni di contratto con la Roma, dove dovrebbe tornare per fine prestito, in teoria, dal prossimo 1° luglio. Non rientra, però, nei piani giallorossi. Per restare al Milan, dovrebbe spalmarsi l'ingaggio su un possibile contratto quadriennale. Al momento, però, il Milan appare, secondo 'Tuttosport', poco propenso a scambiarlo a titolo definitivo con Alexis Saelemaekers, come proposto dalla Roma. Occhio, per lui, ad un possibile ritorno in Premier League. LEGGI ANCHE: Milan, il silenzio di Ibrahimovic: c’è una cosa importante da capire >>>