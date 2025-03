Milan, Ibrahimovic è sparito: assente a San Siro, a Milanello ma non solo

In Milan-Como non era proprio allo stadio ed è sparito anche da Milanello. Anche a cavallo delle partite contro Feyenoord, Torino, Bologna e Lazio, Ibra si era visto al centro sportivo, per far sentire la sua vicinanza e quella della proprietà all'allenatore portoghese Sérgio Conceição ed ai giocatori in un momento difficile. Ibra, con il proprietario Gerry Cardinale, si era anche occupato del 'casting' per il direttore sportivo, prima che Furlani prendesse in mano l'intera situazione.