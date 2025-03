Milan, Furlani ha scelto Paratici come direttore sportivo: i motivi

Paratici, la scorsa settimana, sarebbe stato a Milano e avrebbe avuto anche un primo approccio con Furlani. La sua figura piace al CEO del Milan per l'esperienza maturata tra Sampdoria, Juventus e Tottenham, per i rapporti in Italia e all'estero e per la sua capacità di pescare i giocatori sul mercato. Siano essi affermati (Cristiano Ronaldo) o di prospettiva (Dejan Kulusevski).