Calciomercato Milan, colpo da 90 'Made in Italy' e a prezzo di saldo

Mancano ancora un paio di mesi abbondanti al termine della stagione 2024-2025: il Milan è in corsa per un posto in Europa in campionato e per la vittoria della Coppa Italia, ma è inevitabile che l'attenzione dei tifosi, al momento, sia incentrata sul calciomercato e su ciò che avverrà nel prossimo futuro. Saranno settimane infuocate quelle che attendono il club di Via Aldo Rossi, giorni che stabiliranno - effettivamente - quale piega prenderà il progetto rossonero. PROSSIMA SCHEDA