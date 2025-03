Matteo Moretto , esperto di calciomercato , ha parlato in un video su 'YouTube' sul canale di Fabrizio Romano . Tanti temi legati al Milan . Joao Felix non dovrebbe restare in rossonero, almeno secondo l'esperto. Il portoghese, senza qualificazione in Champions League, dovrebbe quindi tornare al Chelsea, visto che è arrivato al Milan in prestito si oneroso, ma secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Moretto poi parla anche di Saelemaekers e Abraham .

Calciomercato Milan, Saelemaekers-Abraham in standby. Parla Moretto

Giorgio Furlani e Lina Souloukou, svela Moretto, avevano un accordo verbale in estate per trasformare i prestiti secchi di Tammy Abraham e di Alexis Saelemaekers in titoli definitivi: 25 milioni di euro per la punta, 15 milioni di euro l’esterno. I giallorossi hanno cambiato tanto a livello dirigenziale e l'accordo è tramontato. I due club si sarebbero anche incontrati di recente, senza trovare un accordo. Saelemaekers, continua Moretto, vorrebbe restare alla Roma, mentre per Abraham ci sarebbero stati dei contatti perlustrativi per capire un possibile ingaggio al Milan. Tutto però è in standby, almeno fino a quando il Milan non troverà un DS e un nuovo allenatore. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao ci crede: "Possiamo cambiare". Ecco come. Su Fofana e Gimenez...>>>