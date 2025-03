Milan, Saelemaekers: parole chiare sul futuro e sulla Roma

Inizia a prendere forma una stagione straordinaria per Alexis Saelemaekers , che con la rete segnata contro il Como nel 27° turno di Serie A, ha consolidato il suo status di centrocampista più prolifico del 2025. Con ben 6 gol finora, il belga ha dimostrato di essere in grande forma, segnando con continuità e diventando un elemento fondamentale per i giallorossi. L'ex esterno del Milan ha parlato a Idealista lasciando un'intervista molto chiara sul suo futuro con la Roma. Ecco le sue parole.

"Sì, a Roma sto bene. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e dei tifosi che mi hanno sostenuto da subito. Questo per me è stato molto importante. Il gol al derby? È stata una grande gioia perché queste partite rappresentano molto per i tifosi. Per noi calciatori sono uno stimolo in più proprio perché sappiamo quanto sia importante a livello emotivo. Sicuramente il derby di Roma è tra i più rappresentativi in Italia e la gioia di averlo vinto è stata enorme".