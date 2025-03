Milan, Conceicao ai titoli di coda: cosa non ha funzionato con lui?

In primis c'è una comunicazione molto schietta e diretta. Le parole di Conceicao hanno spesso entusiasmato i tifosi ma, probabilmente, ha alterato qualche rapporto con i giocatori. La sua filosofia è sempre stata chiara e la sua mentalità sembrava poter davvero funzionare, come visto in Supercoppa ad esempio. Tuttavia, la garra di Conceicao non ha saputo trovare un giusto prosieguo e troppo spesso abbiamo visto una squadra scarica prima fisicamente e poi caratterialmente.

Le scelte tattiche e la solitudine — Alcune scelte tattiche, poi, lasciano tutt'ora diversi dubbi. Il 4-4-2 molto offensivo ha funzionato a fasi alterne, portando al Milan un reparto offensivo molto importante ma, allo stesso tempo, lasciando la retroguardia a un'impostazione che ha evidenziato i chiari problemi della difesa rossonera. Difatti, Conceicao non possiede i giocatori giusti per giocare come vuole e lui stesso lo ha sottolineato in alcune interviste post partita. Il mercato invernale ha donato al Diavolo delle pedine di grande valore (Joao Felix e Gimenez) ma inghiottite da un momento della storia rossonera in cui le cose, semplicemente, non funzionano a dovere.

Concludiamo, infine, con la solitudine di Conceicao. Le prime "richieste" di aiuto sono arrivate dalle famose interviste pre-partita. Conceicao non ama parlare prima di una sfida e ha apertamente chiesto che lo faccia qualcun altro. Difatti, dopo le sue esternazioni non abbiamo più ascoltato il tecnico rossonero se non alla conclusione dei match. Tuttavia, una dirigenza assente, una gerarchia davvero poco chiara e una confusione generale ha condotto Conceicao a una orgogliosa solitudine che viene rimarcata soprattutto dopo le sconfitte. Lui diventa lo scudo del gruppo, difende strenuamente i suoi ragazzi ma, purtroppo, non c'è mai stato qualcuno che proteggesse lui, sia dalle critiche che, in maggior modo, dalla stampa e le sue indiscrezioni. LEGGI ANCHE: Milan, dal DS alle cessioni importanti: inizia la rivoluzione rossonera?>>>