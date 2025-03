Calciomercato Milan, Joao Felix lontano: c’è solo un’ipotesi

Calciomercato Milan, Joao Felix è arrivato durante l'ultimo giorno delle trattative invernale con un prestito oneroso dal Chelsea. Il portoghese sembrava potere fare parte della rivoluzione impostata dalla dirigenza per cambiare il volto della stagione. In pochi giorni, invece, il Milan ha detto addio a tutti gli obiettivi (tranne la Coppa Italia). Il portoghese non ha inciso, tolto il gol contro la Roma proprio in Coppa. Per questo il suo futuro resta avvolto nell'incertezza. Ne parla oggi 'Il Corriere dello Sport' in edicola.