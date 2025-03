Joao Felix , attaccante in prestito al Milan , potrebbe rientrare anticipatamente al Chelsea . Questa l'indiscrezione che è giunta dall'Inghilterra nelle ultime ore. Il portoghese, dopo un gol all'esordio nella sfida di Coppa Italia contro la Roma , dove aveva particolarmente brillato, è entrato in un vortice negativo. Recentemente, infatti, è stato spesso tra i peggiori in campo, nonostante Sérgio Conceicao in molti casi lo abbia lasciato in campo a fronte comunque di prestazioni non all'altezza. Al di là di tutto ciò, come noto, il lusitano ha firmato un contratto con il Diavolo fino al prossimo 30 giugno.

Questo, però, non permetterebbe a Joao Felix di rientrare in tempo per la Coppa del Mondo per club della FIFA, che prenderò il via il prossimo 16 giugno negli USA e a cui il Chelsea potrebbe partecipare. Secondo quanto riferito da 'Football.London', a tal proposito, i Blues si sarebbero tutelati in questo senso. Nel contratto con il Milan, infatti, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al club londinese di anticipare di qualche giorno il rientro dal prestito per averlo a disposizione per quell'evento.