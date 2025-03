Calciomercato Milan, Joao Felix non convince: ecco la verità sul riscatto

Ancora prima che desse dimostrazione delle proprie qualità si era parlato di un riscatto quasi certo da parte del Milan di Joao Felix . E invece, con il passare delle settimane, il lusitano ha alternato grandi prestazioni, condite da giocate sopraffine, a giornate decisamente meno buone. E le seconde, purtroppo per il club rossonero, sono state meno delle prime. Nonostante ciò Sérgio Conceicao spesso lo tiene in campo e gli dà fiducia, non venendo però ripagato nella maggior parte dei casi. Le ultime informazioni in merito, a questo proposito, le ha fornite Nicolò Schira .

L'esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', ha fatto sapere come il Milan non sia attualmente soddisfatto delle prestazioni di Joao Felix. Per questo motivo il club rossonero non sarebbe disposto ad aprire le trattative con il Chelsea per un eventuale riscatto in vista della prossima stagione, come invece sembrava nei primissimi giorni.