Milan, questo Joao Felix crea disagi. E la conferma ora si allontana

Joao Felix, giunto al Milan nel calciomercato invernale, non incide. Ha mandato fuori ruolo Tijjani Reijnders e in panchina Christian Pulisic

Accolto con entusiasmo meno di un mese fa, ora Joao Felix sta generando soltanto insoddisfazione nella maggior parte dei tifosi del Milan con le prestazioni offerte sul terreno di gioco. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ovviamente, il fantasista portoghese, classe 1999 , non è l'unico problema del Diavolo di Sérgio Conceição che non riesce a decollare, ma è uno dei più bersagliati.

Milan, Joao Felix in campo non incide

Motivo? Non soltanto perché in campo offre sempre un rendimento insufficiente (eccezion fatta per l'esordio assoluto, quello in Coppa Italia contro la Roma, dove era entrato e aveva segnato), ma perché è andato costantemente calando. Non aveva impressionato ad Empoli, male a Rotterdam, poco presente contro il Verona, disastroso contro Feyenoord a 'San Siro', Torino e Bologna.