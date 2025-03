Milan Primavera, Comotto visto con i numeri: c’è un dato che sorprende

Milan Primavera, Comotto è sicuramente tra i talenti più brillanti dei giovani rossoneri. L'under 20 del Diavolo sta vivendo una stagione che si può vedere come una mini rivoluzione a livello di rosa, visto che molti giocatori e dei leader che avevano guidato l'ex squadra di Abate, hanno lasciato la categoria passando molti nel Milan Futuro, altri in Serie A e altri ancora in altre squadre. Non era per nulla facile e scontato per coach Guidi trovare il bandolo della matassa fin da subito. Ma il nuovo allenatore del Milan Primavera ha trovato i suoi nuovi leader: in difesa ci sono i terzini come Bakoune, mentre in attacco Liberali e Scotti. In mediana Comotto, al suo primo anno nella categoria, sta già dimostrando di avere le caratteristiche giuste per potere diventare un leader della squadra.