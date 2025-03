Milan Primavera, Guidi e i segreti del successo rossonero. E i numeri…

Milan Primavera, Guidi sta dando tante soddisfazioni ai giovani rossoneri. Ultima in ordine cronologico la vittoria convincente in casa della capolista del campionato, ovvero la Roma. Se il Diavolo ha faticato in Youth League, in campionato e in Coppa Italia, il Milan Primavera sta facendo molto bene e non era per nulla scontato. Federico Guidi è arrivato questa estate in un ambiente completamente nuovo per lui. In più, l'under 20 rossonera ha cambiato tantissimo, visto che molti talenti hanno lasciato la categoria (Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Jimenez per fare quattro esempi molto significativi). Con un ricambio nella rosa il compito di Guidi non era semplice: il Milan Primavera ha perso almeno un pilastro per reparto: Simic in difesa, Zeroli a centrocampo e Camarda in difesa. Nonostante questo i risultati stanno arrivando: la Primavera del Diavolo è in corsa per i playoff ed è in finale di Coppa Italia, dopo avere battuto anche l'Inter ai quarti di finale.