Marco Guidi, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul possibile arrivo al Milan di Massimiliano Allegri. Il cronista ha ricordato come ci sia stato uno screzio con Zlatan Ibrahimovic l'anno scorso. Non solo, perché parlando del possibile arrivo di Fabio Paratici ha ipotizzato Antonio Conte come nome preferito per la panchina. Ecco, dunque, le sue parole.