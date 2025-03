"Si sta parlando molto di Fabio Paratici, mi hanno detto che lui ha avuto due confronti con Cardinale e Ibrahimovic, lui vuole tornare in pista". Daniele Longo, esperto di calciomercato, ha rilasciato un'intervista esclusiva al canale 'YouTube' di PianetaMilan. Nel suo lungo intervento ha parlato anche di Paratici e Allegri. Ecco l'estratto: "Ha ampliato la sua rete di contatti in questi mesi. Lui vorrebbe andare al Milan, rientrare nel calcio dalla porta principale. Nel confronto con Cardinale, mi dicono, è emerso il nome di Massimiliano Allegri. Lui non ha rancore nei confronti di Paratici. Anzi mi hanno detto che sono andati a cena insieme".