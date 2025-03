Milan, Pellegatti: “Paratici? Sarei cauto”. Poi fa il nome di un allenatore

"Io personalmente simpatizzerei, anche perché ho più contatti con lui che con gli altri, mi piacerebbe Massimiliano Allegri, poi non so quale sia l'intenzione". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del prossimo allenatore e del direttore sportivo del Milan. Ecco il suo parere nel suo video su 'YouTube': "Il Milan (nell'anno dello Scudetto con Allegri) aveva portato a casa 86 gol segnando tanto e facendo segnando poco, quella dello scudetto fu una stagione tanto divertente, con tre giocatori in doppia cifra. L'Inter ci stava rimontando, ma Allegri riuscì a gestire bene quella situazione. Alla fine conta quello che piace al direttore sportivo".