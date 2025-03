Milan, Pellegatti: “Conte non è Houdini. Allegri? Ci ho parlato e ha detto …”

Milan, Pellegatti pungola la dirigenza: e su Allegri in panchina rivela ...

"Con Allegri parlo e non è mai stato contattato, ma per me i dirigenti non stanno pensando all'allenatore del Milan. Conte rimane il preferito dal mondo perché riesce sempre a tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. Il massimo può voler dire qualsiasi cosa, Conte non è ancora il mago Houdini. Ho parlato con dei ragazzi che hanno lavorato con De Zerbi e sono tutti innamorati, lui verrebbe a Milano con una fame tremenda. Conte richiede tanto e arriva con una certa nomea, che preoccupa forse i dirigenti. Secondo me se si dovesse cominciare a parlare con Conte troverebbe lui i giocatori che gli servono per costruire certe vittorie. Al Milan sarebbe venuto anche nella scorsa stagione, poi ha accettato il Napoli".