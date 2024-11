CALCIOMERCATO MILAN

Lo stipendio di Gabbia, secondo le informazioni in possesso del quotidiano torinese, quasi raddoppierà. Il suo ingaggio netto annuale passerà, infatti, da un milione di euro a 1,8 più bonus. Per il Milan, Gabbia «con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del club».

Tornato dal prestito al Villarreal nel gennaio 2024, ha risposto sin da subito sul campo fornendo una serie di ottime prestazioni. In questo campionato, dove si è dovuto fermare per un mese per un problema muscolare, Gabbia ha giocato da titolare 5 partite e il Milan ha perso solo a Firenze, dove per altro lui era stato l'unico a salvarsi della retroguardia. Per il resto tre vittorie e un pareggio con tre gare senza subire reti. Il tutto corredato dalla rete della vittoria nel derby.

Tra l’altro, prima di firmare il rinnovo Gabbia, con Alessandro Florenzi, più Christy Grimshaw e Marta Mascarello del Milan Femminile, aveva fatto visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico e di chirurgia pediatrica del Policlinico di Milano. Un ragazzo gentile e dal cuore davvero d'oro, Matteo.

Gabbia, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono sicuramente felicissimo, è davvero un bel momento per me. Sono contento perché è un sogno che si realizza, è la continuazione di una storia che è iniziata tanti anni fa. Sono in un momento della carriera dove mi sento importante a livello di squadra, mi sento ben voluto in tutto l’ambiente di Milanello, di Casa Milan. E sono molto felice, spero che possa essere un inizio per qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni. A livello personale, l’obiettivo è continuare a meritarmi la fiducia di questo club, che merita sempre impegno, dedizione e sacrificio".

