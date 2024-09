Calciomercato Milan – Il Diavolo ha chiesto informazioni per un ex Inter

Il calciomercato regala sempre sorprese. Il Milan, infatti, aveva chiesto informazioni per un ex Inter, attualmente infelice nel suo club

Come indicato giovedì durante il Thinking Football Summit di Porto, Luis Campos ha parlato della possibile partenza del difensore slovacco Milan Skriniar . L'ex Inter potrebbe addirittura tornare in Italia , infatti due squadre di Serie A hanno chiesto informazioni al PSG.

Le parole di Campos

“Bisogna capire il contesto sia per Skriniar che per Ugarte. L’anno scorso c’è stato un cambio di progetto, un nuovo modo di giocare. Continua ad essere uno dei migliori difensori centrali a livello europeo. Ha avuto un anno difficile, due infortuni importanti che, come mi ha detto lui stesso, non gli hanno permesso di essere al livello che si aspettava e che ci aspettavamo. Ci auguriamo che ritorni al suo livello per il quale lo abbiamo scelto. Lo hanno chiesto Milan e Roma? Questo fa parte della finestra di trasferimento. Come ho detto, se compri una casa, parli con diversi venditori", ha confidato il portoghese. Il contratto di Milan Skiriniar scade a giugno 2028, intanto i rossoneri monitorano la situazione. LEGGI ANCHE: Milan-Venezia, il LIVE testuale della partita di 'San Siro' >>>