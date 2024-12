"Alla Roma sono molto soddisfatti delle prestazioni di Alexis Saelemaekers. La Roma lo vorrebbe tenere a titolo definitivo". Infatti, il belga ha rinnovato con i rossoneri fino al 2027 prima di andare ai giallorossi in prestito secco. Quanto vuole il Milan per cederlo? Ecco la risposta di Schira: "Il Milan chiede 15-18 milioni di euro per vendere l'ala belga". Al momento Saelemaekers sembra un giocatore fondamentale per la Roma e per Claudio Ranieri. Vedremo se il Milan lo cederà a titolo definitivo già a gennaio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Stiller a gennaio? Sondaggio possibile: le cifre