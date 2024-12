Calciomercato Milan - Stiller a gennaio? Sondaggio possibile: le cifre

Il Milan, come scrive 'Tuttosport', avrebbe messo nel mirino Angelo Stiller, centrocampista tedesco dello Stoccarda classe 2001, da settembre nel giro della nazionale di Nagelsmann. Stiller ha un contratto da 700mila euro netti ad annata fino al 2027. La richiesta di calciomercato non sarebbe inferiore ai 25-30 milioni di euro. Una cifra importante, alta per i parametri del Milan di Cardinale, che spesso si ferma a una base di 20 milioni più bonus. Un centrocampista estremamente interessante, ma che, secondo il quotidiano, sarebbe un'opzione molto complessa per gennaio e più percorribile in estate. Discorso simile a quello per Samuele Ricci del Torino. Verrà fatto un sondaggio per Stiller.