Milan: il rinnovo di Calabria è in stallo. Sarà addio per il capitano?

Le trattative per il rinnovo di Davide Calabria con il Milan hanno subito una battuta d'arresto. Il capitano potrebbe lasciare il club

Secondo quanto riferito da Tuttosport, le trattative per il rinnovo di Davide Calabria con il Milan hanno subito una battuta d'arresto, e le prospettive appaiono tutt'altro che incoraggianti. Il terzino destro, attuale capitano rossonero, non gioca dallo scorso 17 settembre, quando il Milan ha affrontato il Liverpool in Champions League a San Siro. La sua prolungata assenza ha destato preoccupazione tra i tifosi.