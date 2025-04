Guidi: “Complimenti al Cagliari, questa è una sconfitta che ci farà crescere”

Dopo il pesante ko per 3-0 contro il Cagliari nella finale di Coppa Italia Primavera, l’allenatore del Milan Guidi, ha analizzato la gara

Dopo il pesante ko per 3-0 contro il Cagliari nella finale di Coppa Italia Primavera , l’allenatore del Milan, Federico Guidi , ha analizzato la gara ai microfoni di Sportitalia . Ecco, di seguito, le sue parole:

Guidi: “Il Cagliari ha meritato, ma noi dobbiamo imparare dai dettagli”

"Faccio i complimenti al Cagliari dopo un grande percorso di crescita. Abbiamo fatto la partita, ma abbiamo preso tre gol su tre tiri, loro sono stati bravi a capitalizzare i nostri errori. Abbiamo fallito anche un rigore. Non siamo stati bravi a concretizzare il possesso palla, non simo stati bravi negli ultimi metri, però la squadra ha spinto dall'inizio alla fine. Loro sono stati bravi a concretizzare le occasioni che hanno avuto, in una finale i dettagli fanno la differenza. E' una sconfitta che ci aiuterà a crescere".