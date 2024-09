Calciomercato – Rabiot senza squadra: tante al palo, anche il Milan

Calciomercato - Quale futuro per Rabiot? Il Milan ... — Il Commissario Tecnico dei 'Bleus', ad ogni modo, si è detto fiducioso che Rabiot trovi squadra entro la prossima sosta di ottobre. La madre Veronique, che cura gli interessi del giocatore, per la 'rosea' si trova a fare i conti - per la prima volta, con un calciomercato piuttosto 'povero' e dunque bloccato per Adrien.

Trattare con lei non è semplice, non tanto per questioni di commissioni come capita con altri procuratori, quanto perché la famiglia non contempla sconti. L'estate scorsa è saltato il trasferimento al Manchester United; quest'estate il rinnovo con la Juventus alle medesime cifre dell'anno precedente (7,5 milioni di euro).

Il calciatore ha sempre sognato di approdare in Premier League e la decisione sul suo futuro potrebbe essere l’ultima utile per misurarsi con il calcio inglese. Ha sempre fissato, in questi mesi, il paletto della partecipazione in Champions League. Quasi a voler 'scremare' le pretendenti. Atlético Madrid, Liverpool, Milan hanno provato a fiutare il colpo, ma sono rimasti al palo.

Mamma e figlio non entusiasti dei 5,5 milioni del Milan — Il Milan gli avrebbe creato spazio con l'addio di Ismaël Bennacer. Ma, alla fine, l'algerino è rimasto e i due Rabiot, mamma e figlio, per il quotidiano sportivo nazionale, non si sono entusiasmati di fronte ai circa 5,5 milioni di euro a stagione offerti, bonus compresi, per i prossimi quattro anni.

Ci ha provato il Galatasaray, ci sono 'rumors' su Real Madrid, Barcellona e, ora, soprattutto, Al-Nassr nella Saudi Pro League: la squadra dell'ex compagno in bianconero, Cristiano Ronaldo. Intanto, però, da svincolato non ha scadenze imminenti. Resta ancora in vacanza e riflette sul da farsi.