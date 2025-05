Milan Femminile, Ijeh: “Ecco il mio ruolo naturale. Vogliamo la Champions”

"Penso che sarà molto importante finire bene la stagione con i tre punti. La Roma schiererà la squadra migliore possibile, daranno il massimo come sempre, ma penso che non siamo diventate più forti. Siamo più aggressive e pronte per la partita". Così Evelyn Ijeh, attaccante del Milan Femminile, ha parlato della partita con la Roma, del futuro e non solo. Ecco le sue parole nella sua intervista a 'Milan TV'.