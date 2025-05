18 anni dalla “Partita Perfetta”. Milan e Man. United sono il riflesso di sé stessi

Eppure, da quel 2 maggio del 2007 il mondo si è lentamente capovolto. In questi ultimi 18 anni, il Manchester United ha vinto per 5 volte la Premier League, ma questi successi sono arrivati prima del ritiro del leggendario Ferguson. Da lì in poi solo alcune fiammate, come l'Europa League con Mourinho e qualche coppa nazionale, ma in generale i Red Devils non hanno saputo raggiungere le vette del passato. Stesso discorso per il Milan che, però, ha vinto leggermente meno in questi 18 anni. Una Champions League e una Supercoppa Europa proprio nel 2007, un campionato e una supercoppa nel 2011 e poi solo 3 trofei tra il 2016 e il 2025. Il comune denominatore tra questi due club sono certamente le proprietà, spesso accusate di non avere a cuore la storia di due squadre leggendarie.