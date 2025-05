Quante critiche al Barcellona e al suo stile. Ma il Milan, così, ci ha fatto la storia

Questa non è una critica all'Inter, né tantomeno a Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno spesso mostrato un gran bel gioco, probabilmente il migliore in Italia. Questa è una critica ai critici, coloro che cambiano opinione in base al soggetto in questione. Ormai non si tratta di filosofie, poiché, riprendendo sempre in esempio il Milan, i rossoneri hanno vinto anche con Fabio Capello e non esaltavano certamente per il gioco espresso, anzi. Qui si tratta di obiettività e di un'orda che non accetta il progresso, che preferisce rimanere ancorati su idee che possono rivelarsi vincenti ma che, alla fine, si contraddicono da sole. Allegri, Flick, Inzaghi, Sacchi, Guardiola e chi più ne ha più ne metta: il calcio cambia sempre ma, almeno, è coerente a sé stesso. LEGGI ANCHE: Una cometa nella storia del Milan. Beckham, il mancato ritorno e un record... sfiorato>>>