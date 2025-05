Milan, Letizia: "E' difficile. Non è un bel teatrino. Su Sarri dico che..."

Letizia continua con le sue parole: "Chi vuole bene al Milan non può accettare questa situazione. Io sto col Milan, queste spaccature non gli fanno bene. Io accetto il nono posto, ma il rischio è che il giorno dopo ricadiamo ancora. Allenatore? Io penso che possa arrivare dallo stesso giro di Fonseca, il nome di Sarri non è campato in aria".